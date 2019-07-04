Филарет назвал главу ПЦУ Иудой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/339/12139339/RIAN_5673681.HR-pic905-895x505-42070.jpg">

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет назвал Иудой главу ПЦУ своего ученика Епифания и сравнил себя с Иисусом Христом. Об этом сообщает ТАСС.

«Христос воспитывал Иуду и дал ему дар совершать чудеса», — сказал Филарет.

По его словам, он ошибся в своем ученике Епифании, когда порекомендовал его на пост главы ПЦУ.

Он также добавил, что Иуда продал своего учителя Христа за 30 серебряных монет.

Ранее Филарет заявил, что у Православной церкви Украины нет будущего.