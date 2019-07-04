Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме

Басманный суд приговорил к 2 годам владельца сети ресторанов «Корчма »Тарас Бульба» Юрия Белойвана, сообщает ТАСС.

Приговор суда вынесен по делу о неуплате налогов.

В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.

Отмечается, что его дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств и допроса свидетелей, поскольку тогда срок не может превышать двух третей от максимального срока.