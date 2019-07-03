Лебедь жестоко расправился с собакой на глазах у хозяина

В Ирландии лебедь расправился с собакой на глазах у хозяина. Об этом сообщает The Irish Sun.

Как отмечается, мужчина был на прогулке со своим кокер-спаниелем.

Питомец решил поплавать в пруду, как вдруг на него напал лебедь и начал бить собаку крыльями.

Уточняется, что очевидцы пытались отвлечь лебедя криками, однако тот убил питомца.

«Бедный пес не понимал, что происходит, и плыл прямо к птице», — отметил один из очевидцев.

По мнению орнитологов, птица повела себя так агрессивно из-за находившегося неподалеку гнезда с ее потомством.

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