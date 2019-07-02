Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось
Количество жертв в результате паводков в Иркутской области, увеличилось до 18 человек. Об этом в своем инстаграме сообщил глава региона Сергей Левченко.
Глава региона ссылается на данные МЧС.
«По информации МЧС, в результате паводка погибли 18 человек», — подчеркнул Левченко.
До этого говорилось о 14 погибших. Ко всему прочему, были госпитализированы 200 человек.
После этого в Минздраве предупредили об угрозе эпидемии в области после схода воды.
Местным жителям рекомендовали не прикасаться к трупам животных, пить только кипяченую воду, а также начали делать прививки от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.