Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось

<img src="//img.gazeta.ru/files3/149/12464149/upload-RIAN_5929342.HR-pic905-895x505-45143.jpg">

Количество жертв в результате паводков в Иркутской области, увеличилось до 18 человек. Об этом в своем инстаграме сообщил глава региона Сергей Левченко.

Глава региона ссылается на данные МЧС.

«По информации МЧС, в результате паводка погибли 18 человек», — подчеркнул Левченко.

До этого говорилось о 14 погибших. Ко всему прочему, были госпитализированы 200 человек.

После этого в Минздраве предупредили об угрозе эпидемии в области после схода воды.

Местным жителям рекомендовали не прикасаться к трупам животных, пить только кипяченую воду, а также начали делать прививки от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.