Прокуроры разберутся с завалами багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура РФ проводит проверку из-за систематических задержек выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Комиссия из сотрудников прокуратуры выехала на место для изучения ситуации.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой внесены представления об устранении нарушений, по заявлениями пассажиров, возбуждено 18 административных дел.

По итогам выезда комиссии и дополнительных проверок будут приняты меры прокурорского реагирования для привлечения к ответственности виновных лиц.