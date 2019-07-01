В Барселоне провели перепись крыс в канализации

В Барселоне предупредили о высокой опасности заражения от грызунов, так как в канализационной системе под городом живут около 200 тысяч крыс, сообщает РИА «Новости».

Перепись крыс, ставшая первой в Испании и одной из первых в крупных городах Европы, проводилась в рамках проекта, который призван исследовать и оценивать риски для создания стратегии борьбы и контроля над популяцией этих грызунов.

Крыс посчитали следующим образом: более 900 километров канализационной сети были разбиты на 90-метровые участки, на каждом из которых были установлены 30 ловушек, работающие 4 ночи подряд.

11,24 крыс попадалось в каждую ловушку в среднем, а это, учитывая протяженность канализации, дает число более чем 106 тысяч крыс. Специалисты уточняют, что исследование проводилось в доступных для людей участках канализации, а если учитывать общую блину канализационной сети, то число крыс в Барселоне превысит 200 тысяч.