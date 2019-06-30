Умер потерявшийся на Эльбрусе альпинист

Спасатели МЧС нашли группу заблудившихся на Эльбрусе альпинистов, передает РИА «Новости».

Турист из Ирландии 1979 года рождения был найден мертвым.

«Его пытались реанимировать, но не смогли, он скончался. Остальные участники группы живы-здоровы», — сообщили в ведомстве.

Причиной смерти иностранца могла стать сердечная недостаточность, его тело спустили с горы для проведения экспертизы.

Ранее сообщалось, что десять туристов потерялись на Эльбрусе на высоте около 5,2 тыс. метров над уровнем моря. В группу входили шестеро ирландцев и четверо россиян.