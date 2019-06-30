После фото Цеповяза с деликатесами в колонии задержали его бывшую жену

Бывшую супругу члена «банды Цапка» Вячеслава Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве, сообщает сайт kp.ru.

Уточняется, что на принадлежащем Наталье Стришней предприятии полиция изъяла документы, женщину увезли в Ростовскую область для избрания меры пресечения.

По предварительным данным, ее подозревают в вымогательстве 77 млн рублей у местного предпринимателя.

Адвокат женщины назвал обвинения нелепыми, так как Стришняя якобы не знакома с проходящим по делу бизнесменом.

В 2018 году в Сети были опубликованы новые фотографии застолий Вячеслава Цеповяза, осужденного по делу «банды Цапка», отбывающего 20-летний срок в колонии строгого режима.