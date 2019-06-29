Число жертв наводнения Иркутской области увеличилось до пяти
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Из-за наводнения в Иркутской области погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник также добавил, что в настоящее время есть люди, которые числятся пропавшими без вести.
«Несколько числятся пропавшими без вести», — уточнил источник.
Кроме того, из-за наводнения пострадали 351 человек, еще 97 — были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что во время паводков в России взвинтили цены на воду и продукты.