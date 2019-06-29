Число жертв наводнения Иркутской области увеличилось до пяти

Из-за наводнения в Иркутской области погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник также добавил, что в настоящее время есть люди, которые числятся пропавшими без вести.

«Несколько числятся пропавшими без вести», — уточнил источник.

Кроме того, из-за наводнения пострадали 351 человек, еще 97 — были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что во время паводков в России взвинтили цены на воду и продукты.