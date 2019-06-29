Сотни человек эвакуированы из зоны подтопления в Иркутской области

В управлении МЧС по Иркутской области спасатели эвакуировали из региона 490 человек, передает ТАСС.

Как отмечается, речь идет об эвакуации из города Тулуне. Уровень воды в реке Ия увеличился на 40 см за два часа.

«Эвакуировано 490 человек, из них 117 — детей», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в настоящее время в пунктах временного пребывания находятся 290 человек, среди них 67 детей.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава МЧС Евгений Зиничев сообщили премьер-министру России Дмитрию Медведеву о ситуации в регионе после дождевого повадка.