Стало известно, куда направились выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки

Первая группа косаток, которых выпустили в естественную среду обитания, отправилась в сторону Шантарских островов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексея Смородова.

Как отмечается, траекторию путешествия двух косаток удается отслеживать, благодаря спутниковым меткам, которыми их оснастили.

Известно, что животные уже проплыли около 100 км. В настоящее время они движутся в сторону Шантарских островов.

«Этот именно тот район, где их поймали и где, возможно, находится их семья», — добавил Смородов.

Ранее сообщалось, что белухи и косатки из «китовой тюрьмы» оказались на воле.

На свободу были отпущены две косатки и шесть белух. Перед этим ветеринары взяли все необходимы анализы и разместили спутниковые метки, позволяющие отслеживать их местоположение.