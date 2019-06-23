Студентка погибла, спасая тонущих детей

В Вологде на Кубенском озере недалеко от деревни Жуково погибла студента Лиза Дружинина, спасая тонущих детей. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, девушка приехала на дачу к своему молодому человеку, с которым они пошли к озеру.

Там Дружинина заметила двух маленьких детей, которые начали тонуть, и бросилась в воду, чтобы их спасти.

Вскоре на помощь пришли взрослые, которые вытащили детей из воды, однако девушка утонула.

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