Студентка погибла, спасая тонущих детей
В Вологде на Кубенском озере недалеко от деревни Жуково погибла студента Лиза Дружинина, спасая тонущих детей. Об этом сообщает «Российская газета».
Как отмечается, девушка приехала на дачу к своему молодому человеку, с которым они пошли к озеру.
Там Дружинина заметила двух маленьких детей, которые начали тонуть, и бросилась в воду, чтобы их спасти.
Вскоре на помощь пришли взрослые, которые вытащили детей из воды, однако девушка утонула.
Ранее в МЧС рассказали, как остаться в живых во время купания.