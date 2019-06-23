Филарет попросил Авакова «исключить рейдерство» со стороны ПЦУ

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Патриарх неканонической православной церкви Киевского патриархата (КП) Филарет попросил главу МВД Украины Арсена Авакова защитить права и свободы украинцев от новой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом говорится в обращении Филарета, размещенном в фейсбуке протоиереем Николаем Лагодичем.

Филарет обратился к Авакову и попросил оценить «противоправные действия сторонников ПЦУ». Он также призвал главу МВД гарантировать невмешательство в деятельность УПЦ КП, а также исключить возможность церковного рейдерства.

Отмечается, что Филарет выступил с просьбой «защитить права и свободы верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Ранее сообщалось, что сторонники «новой церкви» Украины пытаются захватить Спасо-Преображенский храм в одном из сел в Винницкой области.