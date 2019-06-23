Националисты готовы атаковать участников гей-парада в Киеве

<img src="">

Представители националистических организаций Украины собрались в центре Киева, чтобы устроить акцию протеста против «Марша равенства». Об этом сообщает УНИАН.

Организаторы «Киевпрайда» рассказали о том, что в среду, 19 июня, уже произошло нападение на участников показа фильма в платформе культурных инициатив «Изоляция», который прошел в рамках шествия.

Пресс-служба администрация президента Украины Владимира Зеленского заверила в фейсбуке, что правоохранительные органы будут гарантировать безопасность всех украинских граждан в дни проведения мероприятия.

По данным организаторов «Марша равенства», в шествии в воскресенье, 23 июня, примут участие около десяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что депутаты Рады подрались в эфире телеканала из-за гей-парада.