В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России

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Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА «Новости».

Как заявили, в одном из отелей это решение скажется на стране, потому что туда приезжают много россиян.

«Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно», — сказал источник.

Отмечается, что водители такси и владельцы общепитов отрицательно оценили происходящее, так как сезон только начался, а туризм связан с деньгами и вливаниями в экономику.

Ранее Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить реализацию туров в Грузию.