В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России
Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА «Новости».
Как заявили, в одном из отелей это решение скажется на стране, потому что туда приезжают много россиян.
«Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно», — сказал источник.
Отмечается, что водители такси и владельцы общепитов отрицательно оценили происходящее, так как сезон только начался, а туризм связан с деньгами и вливаниями в экономику.
Ранее Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить реализацию туров в Грузию.