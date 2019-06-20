Путин выделил основные проблемы здравоохранения в России

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Российский президент Владимир Путин во время «прямой линии» выделил основные проблемы в сфере здравоохранения.

По словам лидера, в настоящее время нужно обратить внимание на доступность первичного звена здравоохранения, дефицит медиков и обеспечение лекарствами.

Ранее Путин назвал самые проблемные вопросы, которые волнуют россиян. К ним относятся уровень жизни, доходов, здравоохранение и проблемы мусора.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.