Премьер-министр Малайзии назвал дело по МН17 политическим заговором

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал результаты расследования Совместной следственной группы (ССГ) о крушении Boeing MH17 политическим заговором. Об этом сообщает TThe Star.

«Мы очень недовольны. С самого начала расследование было политизировано и проводилось для того, чтобы обвинить Россию», — заявил Мохамад.

Он также добавил, что ССГ еще до рассмотрения дела утверждала, что Россия уничтожила MH17.

Премьер потребовал доказательства того, что за атакой стояли россияне, потому что сейчас есть «только слухи».

Ранее сообщалось, что доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях.