Названы имена виновных в крушении MH17

Международная следственная группа назвала четверых подозреваемых в крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года.

По данным следствия, ими оказались россияне Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Им будет предъявлено обвинение.

Также их объявят в международный розыск.

Ранее международная следственная группа в Нидерландах представила итоги расследования крушения самолета Boeing 777 рейса MH17 на Украине.

Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.