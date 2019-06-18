Алкоголь и молитва спасут от аэрофобии, сообщили эксперты

Эксперты определили, что каждый девятый россиянин борется с аэрофобией с помощью молитвы перед и во время полета. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным опроса, боятся летать на самолете 44% туристов. Из них 17% отказались от авиаперелетов, сделав выбор в пользу наземных видов транспорта. 3% опрошенных сообщили, что побороли боязнь самолетов с помощью медитационных методик.

Выяснилось, что самым популярным способом борьбы со страхом авиаперелетов является молитва, к которой прибегают 11% авиапассажиров. Также в качестве успокоительного россияне используют алкоголь (7%). 4% респондентов стараются справиться с проблемой своими силами.

Ранее ученые назвали причины возникновения аэрофобии.