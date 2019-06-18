Пищевой мак предложили убрать из перечня наркотиков

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Москалькова отметила, что за продажу мака сажают людей, которые не является опасными для общества.

«Это продавцы, это руководители фирм, которые продавали пищевой мак, разрешенный к продаже, но экспертиза показывает, что там есть соломка».

Он отметила, что продавец продает каждому понемногу, а за день получается большой объем продажи.

Москалькова также отметила, что сейчас ведется работа над изменениями в статье 228 УК РФ.

Ранее Москалькова оценила задержание Голунова как непрофессиональное.