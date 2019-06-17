Суд поддержал отказавшихся печь торт для лесбиянок верующих

Верховный суд США отказался осудить владельцев кондитерской из Орегона, которые отказались печь торт для лесбийской пары, сообщает Reuters.

Приготовить угощение паре помешали религиозные убеждения.

Когда после первого заседания суд не поддержал пару, они заявили, что нарушается их право на свободу вероисповедания.

Второе заседание окончилось вердиктом в их пользу.

По данным агентства, в США не редки случаи отказа в определенных услугах для однополых пар.