Все цыгане сбежали из Чемодановки

Пресс-секретарь губернатора Пензенская область Дина Черемушкина подтвердила, что все цыганское население покинуло село Чемодановка после скандала со смертельной массовой дракой, передает «Интерфакс».

Она уточнила, что речь идет об около 650 человек. При этом она отметила, что они уехали добровольно.

Также глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев сообщал, что ряд цыганских семей уехали, но «на автобусах их никто не вывозил».

Ранее власти Пензенской области отреагировали на сообщения о том, что цыган вывозят из Чемодановки после скандала со смертельной массовой дракой.