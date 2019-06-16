Супрун разрешила украинцам сидеть на холодном и запретила пить

На Украине и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала рекомендации о том, что делать в жаркую погоду. Об этом пишут «Украинские новости».

По ее словам, алкоголь употреблять не стоит, так как он приведет к обезвоживанию. Избегать стоит и ледяных напитков, а охлаждать нужно кожу, а не желудок.

«Если устали и присели на холодную поверхность, чтобы отдохнуть — не стоит слишком переживать, что заболеете», — сказала Супрун.

Она добавила, что не стоит бояться сквозняков в транспорте, поскольку чаще заболевания вызывают инфекции в воздухе, но не он сам.

Ранее главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.