МИД рассказал о судьбе российских моряков с атакованных танкеров

Российское посольство в Тегеране предпринимает попытки возвращения на родину моряков, находившихся на танкерах в Оманском заливе, передает РИА «Новости».

Об этом сообщили в российском МИДе, добавив что россияне находятся в портовом городе Джаск, и они здоровы.

Ведомство пояснило, что занимается оформлением необходимых документов совместно с иранской стороной.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.