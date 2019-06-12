Охотник подстрелил 12-летнего мальчика вместо коршуна

На Украине 50-летний охотник подстрелил 12-летнего мальчика. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, мальчика прооперировали, и на настоящий момент его жизни ничто не угрожает.

По словам мужчины, он стрелял в коршуна, чтобы его отпугнуть, но случайно попал в ребенка. При этом охотник выстрелил из мелкокалиберного оружия на территории своего домовладения и попал в подростка, находившегося в своем дворе.

Уточняется, что по факту произошедшего заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что норвежский охотник подстрелил 75-летнего бегуна вместо косули.