В Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из РФ

В Киеве бизнесмена Сергея Кикенина оштрафовали за популяризацию Дня Победы и «российской» Божией Матери. Об этом сообщает «Страна.Ua».

По словам предпринимателя, он организовывает доставку православной литературы в церковные лавки.

В марте 2019 года ему заказали один экземпляр Богослужебных указаний, который он привез из Москвы.

Однако, уточнил бизнесмен, это была «контрольная закупка» СБУ. Ему заявили, что в этой книге указаны «ненужные» для украинцев «праздники» — такие, как 9 Мая, Память иконы Божией Матери Державной.

«Это же получается, что они могут прийти в любой храм, и за любой продающийся там православный календарь предъявить прославление страны-агрессора», — отметил Кикенин.

В итоге, ему выписали штраф в размере чуть более 100 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что экс-чиновника Латвии оштрафовали за газету на русском языке.