Более 200 человек задержаны в центре Москвы, сообщили в МВД

Более 200 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

По данным полиции, в акции принимали участие около 1200 человек.

«За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, задержаны более 200 человек», --говорится в сообщении.

На 12 июня была намечена акция в поддержку Голунова. Но, во вторник, 11 июня, стало известно о решении МВД закрыть дело против Голунова.

Сам журналист вечером 11 июня заявил, что не собирается участвовать в несанкционированной акции 12 июня.

Сторонники Голунова заявили, что придут на митинг 16 июня, который согласовали власти столицы.