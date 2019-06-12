Навального задержали на акции в центре Москвы

Алексея Навального задержали на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом он написал в свои социальных сетях.

На 12 июня была намечена акция в поддержку Голунова. Но, во вторник, 11 июня, стало известно о решении МВД закрыть дело против Голунова.

Сам журналист вечером 11 июня заявил, что не собирается участвовать в несанкционированной акции 12 июня.

Сторонники Голунова заявили, что придут на митинг 16 июня, который согласовали власти столицы.

Ранее сообщалось о задержании в центре Москвы на несанкционированной акции 94 человек.