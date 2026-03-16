На Урале ледяная глыба упала на девушку, женщину с грудным ребенком и собаку

В Свердловской области снег и лед сошли с кровли жилого дома и упали на двух женщина, ребенка в коляске и собаку. Видео с места происшествия опублковал Telegram-канал «Ясно новости.

Инцидент произошел 15 марта на улице Машиностроителей в Верхней Туре. Одна женщина везла коляску и была госпитализирована с ушибленной травмой головы, у второй диагностированы ушибы, врачи отпустили ее на амбулаторное лечение. Девятимесячный ребенок чудом не пострадал, собака находилась в тяжелом состоянии.

В прокуратуре региона сообщили о проведении проверки по факту ЧП, по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. Установлено, что жилой дом обслуживает ООО «Управляющая компания Антуфьев». Жильцы рассказали, что недавно просили очистить двор и крыши от снега, однако, по их словам, работы так и не провели.
 

Ранее на Сахалине глыба льда рухнула на четырехлетнего ребенка.

 
