В Иране допустили начало Израилем и США новой кампании

Бахрейни: молчание мира в ответ на агрессию против Ирана грозит новой войной

Молчание мирового сообщества в ответ на агрессию США и Израиля против Ирана грозит новой войной в отношении других стран в будущем. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Али Бахрейни в ходе 61-й сессии Совета ООН по правам человека, передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что Иран подвергся нападению в то время, когда активно участвовал в переговорах с США и подтвердил свою приверженность мирному и дипломатическому урегулированию разногласий.

По словам Бахрейни, если «безрассудный» милитаризм, подрыв многосторонности и постоянное пренебрежение правами человека встретят молчание или безразличие, Исламская Республика не будет последней страной, подвергшейся такому обращению.

Дипломат подчеркнул, что Иран не начинал эту войну, ее народ не приемлет, чтобы в течение девяти месяцев страна дважды подвергалась нападению, в то время как она серьезно и добросовестно вела переговоры.

Бахрейни добавил, что иранские вооруженные силы, граждане и правительство решительно настроены защищаться «столько, сколько потребуется».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.