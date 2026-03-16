В МИД Ирана назвали условие окончания конфликта с США и Израилем

Арагчи: США и Израиль больше никогда не должны повторить агрессию против Ирана

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что конфликт с США и Израилем должен закончиться так, чтобы они никогда не повторили свою агрессию. Об этом сообщает телеканал SNN.

По словам министра, Тегеран не хочет временного перемирия, но желает, чтобы агрессия в отношении Ирана никогда не повторилась.

«На этот раз эта война должна закончиться так, чтобы наши враги никогда больше не думали о повторении нападений», — подчеркнул Арагчи.

16 марта Арагчи заявил, что Иран будет воевать до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не осознает ошибочность вооруженной агрессии против исламской республики.

По словам министра, жертвы атак США также должны получить соответствующую компенсацию.

До этого сообщалось, что Иран готов обсуждать окончание конфликта только после выплаты компенсаций за нанесенный ущерб и полного вывода американских сил из Персидского залива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее глава МИД Ирана назвал виновных в кровопролитии в республике.