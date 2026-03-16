Дмитриев удивился «упрямой» глупости евробюрократов

Дмитриев: евробюрократы ввергают ЕС в масштабный энергетический кризис
Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Европейские политики ввергают ЕС в «масштабный энергетический кризис», из-за которого континент столкнется с деиндустриализацией, массовой безработицей, инфляцией, общественным гневом и другими негативными последствиями. Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Упрямая глупость европейских бюрократов не перестает удивляет. Слепо скандируя: «нет российской энергии», они ввергают Европу в масштабный энергетический кризис, созданный ими самими: деиндустриализация, массовая безработица, стремительный рост счетов за электроэнергию, инфляция, банкротство и общественное негодование. Приспосабливайтесь или уходите в отставку. Скоро», — написал он.

Недавно Дмитриев также написал о том, что в ближайшие недели стоимость нефти может превысить $150 за баррель из-за того, что перебои в поставках энергоресурсов отражаются не только на логистике, но и на добыче.

Также газета Wall Street Journal написала, что энергетический кризис, вызванный войной на Ближнем Востоке, нанесет по экономике Европе «сокрушительный удар».

Ранее европейских политиков обвинили в трусости из-за Ирана.

 
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
