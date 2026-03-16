Путин принял в Кремле главу Удмуртии

Президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Удмуртии Александром Бречаловым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент обсудил с Бречаловым вопросы соцсферы, сельского хозяйства, ЖКХ, поддержки участников СВО», — сказано в сообщении.

Предыдущая встреча прошла в июле 2025 года. Тогда глава региона рассказал президенту о социально-экономической ситуации. Большое внимание было уделено программам профессиональной адаптации участников специальной военной операции.

Также Бречалов рассказывал о сельскохозяйственных успехах Удмуртии. Так, по его данным, увеличился экспорт сельхозпродукции. Бизнесмены региона выходили на новые рынки, открыли для себя Саудовскую Аравию, Монголию, Юго-Восточную Азию.

В ночь ночь на 1 июля и утром в том же году Ижевск подвергся атаке украинских дронов. Целью удара стал электромеханический завод «Купол», выпускающий ЗРК «Тор». По информации СМИ, в атаке участвовали три беспилотника «Лютый», один удалось сбить. Тогда Бречалов заявил, что доложил Путину о случившемся.

Ранее Путин встретился с Бастрыкиным.

 
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
