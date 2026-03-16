«Спартак» занял второе место на международном турнире в Венгрии

«Спартак» U-15 занял второе место на международном турнире в Будапеште (Венгрия).

На групповом этапе команда под руководством тренера Александра Иванцова в серии пенальти обыграла итальянскую «Аталанту» (0:0, 8:7). Во второй игре красно-белые одержали победу над словенским «Марибором» (2:0).

В финальной встрече «Спартак» уступил испанскому «Эльче» (0:2), который в своей группе обыграл французский «ПСЖ» и венгерский «Гонвед». Вратарь московской команды Георгий Раутов был признан лучшим голкипером турнира.

Соревнования проходили с 12 по 15 марта в Будапеште на базе клуба «Гонвед».

С 2022 года все российские футбольные команды всех возрастов отстранены от международных турниров. В сентябре 2023 года Союз европейских футбольных ассоциаций пытался вернуть юношеские сборные России на свои турниры, но некоторые члены организации выступили против этого решения. Российский футбол находится в отстранении от международных турниров с 2022 года. 2 февраля глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

