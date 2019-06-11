15 офицеров МВД получили генеральские звания

Президент России Владимир Путин выпустил указ, которым присваивается звание генерал-майора 15 офицерам Росгвардии, повышения также получили еще несколько сотрудников. Об этом сообщает РИА «Новости».

11 человек получили звание генерал-майоров, специальные, а не воинские звания генерал-майоров получили еще четыре офицера, а также обладателями звания генерал-лейтенанта стали пять человек.

Владиславу Ершову было присвоено звание генерал-лейтенанта полиции. Олег Козлов получил звание генерал-полковника.