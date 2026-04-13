Лидер «Локомотива» может продолжить карьеру в Португалии

Португальский «Порту» интересуется полузащитником «Локомотива» Батраковым
Михаил Киреев/РИА Новости

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков может продолжить карьеру в Португалии. Как сообщает Legalbet, в 20-летнем футболисте заинтересован «Порту».

Отмечается, что клуб готов рассмотреть возможность приобретения игрока при условии продажи полузащитника Родриго Мора. «Порту» рассчитывает заработать на этой сделке, после чего сможет приобрести Батракова в качестве замены.

В контракте Мора с клубом прописана опция выкупа за €70 млн. К нему проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии. В случае его успешной продажи, «драконы» смогут купить не только Батракова, но усилить и ряд других позиций.

Стоит отметить, что португальский гранд уже не впервые раз нацеливается на футболиста из Российской премьер-лиги. В прошлом сезоне сообщалось об интересе к лидеру «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Это, впрочем, неудивительно, учитывая, что президентом «Порту» является бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

В текущем сезоне Батраков провел за «железнодорожников» 31 матч во всех турнирах. В этих играх он забил 16 мячей и сделал 10 результативных передач.

Ранее в «Локомотиве» ответили на слухи об интересе «ПСЖ» к Батракову.

 
5 худших районов Москвы для инвестиций в жилье в 2026 году
