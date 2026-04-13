Кинокритик назвал два самых интересных фильма ММКФ-2026

Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал о самых обещающих и интересных фильмах, которые войдут в программу 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Выделить из общего числа можно две картины, заявил он в пресс-центре НСН.

Критик отметил фильм «Анна Маньяни. Неизвестная история», посвященный великой итальянской актрисе, а также картину об основателе психологии Льве Выготском.

«Это сын нашего замечательного карикатуриста Андрея Бильжо, Антон Бильжо, снял фильм «Выготский»», — пояснил Шнейдеров. — Остальное — как получится, что-то посмотрю. Но эти два фильма мне точно интересны».

Напомним, ММКФ в этом году будет проходить с 16 по 23 апреля. В фестивале участвуют около 200 фильмов, включая 19 мировых и международных премьер и 96 российских премьер. В том числе в основной конкурсной программе представлены 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Республики Корея и других стран.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре пройдет Фестиваль российского кино.

 
Теперь вы знаете
5 худших районов Москвы для инвестиций в жилье в 2026 году
