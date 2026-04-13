Бывший муж Лерчек о разговоре с детьми перед судом: «Возможно, не вернусь домой»

Бывший муж Лерчек Чекалин до суда предупредил детей о возможном невозвращении домой
Бывший муж блогерши Лерчек Артем Чекалин перед судом предупредил детей о возможном невозвращении домой. Его слова передает iz.ru.

«С тяжелым сердцем в выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я не вернусь домой. Им и так тяжело, что мама болеет», — отметил блогер.

Чекалин добавил, что все еще не признает свою вину в деле. По словам мужчины, он идет на оглашение приговора с «чистой совестью».

В 2024 году Валерию Чекалину (Лерчек), Артема Чекалина, а также их партнера Романа Вишняка обвинили в выводе 251 млн руб. в Объединенные Арабские Эмираты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. 10 апреля 2026-го прокурор в прениях сторон запросил экс-супругу Лерчек наказание в виде 7,5 года колонии со штрафом 196 млн рублей.

16 марта с Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. В данный момент блогерша проходит лечение от рака желудка четвертой стадии.

12 апреля Чекалина обратилась к суду с просьбой проявить милосердие к ее бывшему мужу, обвиняемому в выводе более 250 млн руб.

Ранее больная раком Лерчек побрилась наголо.

 
