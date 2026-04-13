Вассерман раскрыл, почему новый премьер Венгрии продолжит политику Орбана

Победивший на выборах в Венгрии лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр ранее был соратником экс-премьера Виктора Орбана, поэтому, скорее всего, продолжит внешнюю политику своего предшественника на посту главы кабмина. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Мадьяр когда-то был соратником Орбана по партийному объединению «Фидес» (партия Орбана - «Газета.Ru»), потом вышел оттуда, основал свою партию, но, действительно, во многих отношениях, и он сам, и его партия придерживаются тех же взглядов, что и «Фидес». В частности, они тоже ставят интересы Венгрии выше интересов ЕС и НАТО. Мадьяр обещает усилить позиции Венгрии в ЕС и НАТО, но не ценой существенных экономических и политических потерь для народа Венгрии. Так что есть пока надежда, что поменяется не слишком многое, но вот будет ли Мадьяр так же стоек к давлению ЕС и НАТО, как Орбан, это пока неизвестно», — отметил он.

Партия «Тиса», победившая на парламентских выборах в Венгрии, заявила о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Ее лидер Петер Мадьяр подчеркнул, что диалог с Москвой неизбежен, но не будет «дружеским».

