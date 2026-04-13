Психиатр рассказал, поможет ли огород справиться с депрессией

С наступлением теплого сезона многие россияне возвращаются к дачной жизни: работа на участке, огород, физический труд и время на свежем воздухе традиционно воспринимаются как способ «перезагрузиться». Считается, что это помогает снизить тревожность и даже справиться с депрессивными состояниями. Насколько это соответствует реальности, «Газете.Ru» рассказал психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Сергей Литков.

С точки зрения психофизиологии, у дачного отдыха действительно есть ряд факторов, которые могут положительно влиять на состояние человека.

Регулярная физическая активность, пребывание на свежем воздухе и контакт с природой способствуют снижению уровня стресса, нормализации сна и улучшению общего эмоционального фона.

«Физический труд и пребывание на природе могут оказывать стабилизирующее воздействие на нервную систему. Это связано с естественной регуляцией гормонов стресса и восстановлением биологических ритмов», — отметил Литков.

Дополнительное значение имеет смена контекста. Городская среда с постоянной информационной нагрузкой, шумом и высоким темпом жизни усиливает тревожность. Переключение на более простые и понятные задачи, такие как работа в огороде, помогают снизить внутреннее напряжение.

«Когда человек переключается на простую, повторяющуюся деятельность, снижается уровень внутреннего напряжения. Это своего рода естественная форма психической разгрузки», — пояснил специалист.

При этом важную роль играет ощущение контроля и результата. В условиях тревожных состояний человек часто сталкивается с чувством неопределенности и беспомощности. Работа на земле, где результат виден и понятен, может частично компенсировать это состояние.

Однако, по словам врача, воспринимать дачу как универсальное средство от тревоги и депрессии – ошибка.

«Если речь идет о клинической депрессии или выраженном тревожном расстройстве, одного изменения образа жизни недостаточно. Это состояния, которые требуют профессиональной диагностики и лечения», — подчеркнул Литков.

Более того, в некоторых случаях дачный сезон может, наоборот, усиливать напряжение. Высокие ожидания от «идеального отдыха», физическое переутомление, необходимость решать бытовые задачи и конфликты внутри семьи могут приводить к обратному эффекту.

«Если нагрузка становится чрезмерной или человек воспринимает дачу как обязанность, это может усиливать стресс, а не снижать его», — отметил эксперт.

Отдельно специалист обратил внимание на то, что дача часто сопровождается употреблением алкоголя, что нивелирует возможный положительный эффект.

«Алкоголь может временно снижать напряжение, но в долгосрочной перспективе усиливает тревожность и нарушает работу нервной системы», — добавил он.

По словам врача, ключевой фактор — это не сама дача, а формат взаимодействия с ней.

«Если человек воспринимает это как возможность восстановиться, снизить темп и уделить внимание себе, это действительно может помочь. Но если это становится источником дополнительного давления, эффект будет противоположным», — пояснил Литков.

Таким образом, дачный сезон может быть полезным элементом восстановления, но не заменяет полноценную помощь при психических расстройствах.

Оптимальный подход — использовать его как дополнительный ресурс, а не как единственный способ справиться с тревогой или депрессией.

Ранее были названы самые распространенные травмы на даче.