Туристам запретили гулять полуголыми в Риме

Римские власти запретили туристам всех стран разгуливать по городу с голым торсом. Об этом пишет The Independent.

Как пишет издание, таким образом в Италии борются с плохим и разгульным поведением туристом.

Кроме того, также теперь запрещается вещать «замки любви» на мостах в столице Италии, прикасаться к фонтанчикам губами во время питья, купаться в городских фонтанах и есть фастфуд в туристических местах. Посетителей просят не плавать в каналах, не устраивать пикники вне общественных мест, слишком долго останавливаться на мостах, разбрасывать везде мусор, ездить на велосипедах, стоять или лежать на скамейках, заниматься спортом или заниматься искусством без разрешения.

«Старые правила были обновлены, чтобы приспособиться к потребностям современного общества», — заявил замглавы правления кадров и безопасности в Римском совете Марко Кардилли.

Отмечается, что за нарушение запретов ввели штраф в размере до $450.