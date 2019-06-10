Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила с предложением отпустить под подписку о невыезде подозреваемого в сбыте наркотиков журналиста издания «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.

«И просила продолжать контроль со стороны Генеральной прокуратуры за предварительным следствием — с точки зрения законности и обоснованности», — рассказала Голунова по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Уполномоченный по правам человека сообщила, что собирается изучить условия задержании журналиста и производства осмотра его квартиры.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с президентом России Владимиром Путиным резонансное дело журналиста Ивана Голунова.