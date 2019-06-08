Врач рассказал о травмах журналиста Голунова

Врач скорой помощи рассказал о травмах корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Интерфакс».

По словам врача, у Голунова обнаружили гематому затылочной области, множественные ссадины грудной клетки, ушиб 10-го и 11-го ребер

Также врачи подозревают закрытую черепно-мозговую травму и на сотрясение головного мозга.

Ранее Голунову сделали МРТ.

В МВД до этого рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм.

Однако сам Голунов утверждает, что два пакета с неизвестным веществом ему подбросили.