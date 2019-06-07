МВД сообщило об изъятии наркотика в квартире журналиста Голунова

В квартире журналиста «Медузы» Ивана Голунова полиция обнаружила пять граммов кокаина, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

Там отметили, что наркотики были найдены в рендуемой квартире на Вешняковской улице. Осмотр был произведен в присутствии понятых, добавили в МВД.

«При осмотре жилища задержанного ... были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы», — сообщили в МВД.

Установлено, что часть вещества, которое было изъято, представляет собой кокаин, массой свыше 5 гр.

Там отметили, что Голунов был задержан в результате оперативной разработки наркогруппы.

Ранее сам Голунов заявил, что ему подбросили два незнакомых ему пакета с неизвестным веществом.