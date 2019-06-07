Омичка убила 2-летнюю дочь из-за раскрошенной булочки

В Омске 28-летняя женщина задержана по подозрению в убийстве двухлетней дочери, рассыпавшей хлебные крошки во время еды. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте СК России по Омской области.

По версии следствия, пьяная женщина увидела, что ее дочь, которая ела булочку, накрошила. Тогда мать насильно запихнула в рот ребенку собранные крошки, в результате чего девочка задохнулась. Затем сожитель подозреваемой вынес тело ребенка и спрятал.

В настоящее время следователи ищут тело девочки. Мать не смогла назвать место захоронения, а сожитель умер от алкогольной интоксикации.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

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