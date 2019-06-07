Взрыв произошел в центре шведского Линчепинга

В центре шведского города Линчепинг произошел взрыв, в результате которого несколько человек пострадали. Об этом сообщает местное издание Expressen.

По имеющимся данным, взрыв произошел утром 7 июня рядом с многоквартирным жилым домом. В соседних зданиях выбиты стекла.

Сотрудник пресс-службы полиции Оса Виллсунд отмечает, что масштабы разрушений еще не полностью известны, так как полицейские не успели до конца обследовать место происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в аэропорту Нью-Мексико ранены более 10 человек.