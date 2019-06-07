В Совфеде отреагировали на запрет российской вакцины на Украине

Член Совфеда Алексей Пушков в твиттере прокомментировал публикацию пользователя Русланы Бошировой, которая раскритиковала и.о. главы украинского минздрава Ульяну Супрун за запрет на ввоз в страну вакцины от ботулизма российского производства.

Боширова отметила, что после запрета российской вакцины закупать ее стали в Канаде по значительно более высоким ценам. Пушков отметил, что тут «и так все ясно».

По мнению сенатора, украинские власти назначали на руководящие должности «проходимцев и проходимок, у которых одна квалификация — ненавидеть Россию и делать из Украины прислугу США и Ко», что привело к соответствующему результату.

Ранее сообщалось, что Супрун намерена бороться за легализацию медицинского каннабиса.