Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА «Новости».

Она рассказала, что 31 мая в полицию поступило сообщение об исчезновении 65-летней женщины в Элисте, которая ушла из дома и не вернулась. К полицейским обратился родственник пенсионерки. Впоследствии тело женщины нашли со следами насильственной смерти.

По словам Волк, ведомство получило информацию возможной причастности троих участковых «к тяжкому преступлению в отношении потерпевшей». Двое из них задержаны, третьего в настоящее время разыскивают.

Ранее сообщалось, что напуганная девальвацией пенсионерка выбросила из окна более 200 тысяч рублей.