Появились новые подробности в деле об убийстве 5-летнего мальчика

Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что стрелять в 5-летнего мальчика могла женщина с ружьем. Об этом сообщают украинские СМИ.

Он объявил, что на данный момент всего пять подозреваемых и одна из них — женщина. По его словам, сотрудники правоохранительных органов стреляли из ружья, а не из табельного оружия.

Министр рассказал, что по одной версии, полицейские во время инцидента были пьяные, однако их адвокаты утверждают обратное. Также Аваков отметил, что полицейские даже вне службы должны везти себя прилично.

Ранее сообщалось, что митинг с требованием наказать застреливших ребенка полицейских прошел в Киеве.

31 мая 5-летний мальчик, гулявший в компании друзей, получил огнестрельное ранение головы. По предварительной информации, выстрел произвели полицейские, которые рядом тренировались стрелять. Во время предполагаемого преступления они находились не при исполнении служебных обязанностей в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что родители сами привезли мальчика в больницу. После осмотра врачи вызвали нейрохирурга, так как в регионе только один врач такой специальности. Когда он приехал, ребенку сделали трепанацию черепа. После этого стало ясно, что пулю не получится извлечь своими силами и мальчика доставили в Киев.