Отношение украинцев к русскому языку показал опрос
Опрос показал, что две трети жителей Украины (66%) выступают за украинский в качестве единственного государственного. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на социологическую группу «Рейтинг».
При этом одна пятая украинцев (21%) полагают, что российский язык также должен получить статус государственного.
Еще 11% респондентов предложили дать русскому языку статус официального лишь в некоторых регионах. 2% опрошенных не смогли ответить на данный вопрос.
В опросе участвовали две тысячи совершеннолетних украинцев по всей Украине, кроме самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Ранее опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС.