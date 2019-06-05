Отношение украинцев к русскому языку показал опрос

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Опрос показал, что две трети жителей Украины (66%) выступают за украинский в качестве единственного государственного. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на социологическую группу «Рейтинг».

При этом одна пятая украинцев (21%) полагают, что российский язык также должен получить статус государственного.

Еще 11% респондентов предложили дать русскому языку статус официального лишь в некоторых регионах. 2% опрошенных не смогли ответить на данный вопрос.

В опросе участвовали две тысячи совершеннолетних украинцев по всей Украине, кроме самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Ранее опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС.